Вашингтон, 29 апреля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Выход из острой фазы заболеваемости COVID-19 в США не означает, что страна преодолела угрозы, связанные с пандемией, заявил 29 апреля главный вирусолог страны Энтони Фаучи в ходе виртуального мероприятия.

The National Guard Коронавирус в США

«Когда я сказал, что мы больше не находимся в острой фазе, я не имел в виду, что пандемия закончилась. Она ни в коем случае не закончилась. Мы все еще переживаем глобальную пандемию», — приводит его слова Reuters.

Напомним, ранее президент США Джо Байден продлил ещё на один год действие режима чрезвычайной ситуации в стране, введённого его предшественником Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса в марте 2020 года.