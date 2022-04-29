Бишкек, , 19:59 — REGNUM Министерству финансов Киргизии потребуется более 7,19 млрд сомов (6,42 млрд рублей) на повышение заработной платы работникам социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 29 апреля.

Киргизия

На эти цели Министерству образования и науки обещают выделить около 4 млрд 931 млн сомов (4 млрд 402 млн рублей), Министерству здравоохранения — 1 млрд 448 млн сомов (1 млрд 293 млн рублей), Министерству культуры, информации и спорта — 383 млн сомов (342 млн рублей) и Министерству труда и соцразвития — чуть больше 125 млн сомов (113 млн рублей).

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В Минфине подчёркивают, что в сравнении с предыдущими месяцами зарплаты сотрудников, занятых в социальной сфере выросли приблизительно в два раза.

Напомним, что ранее власти Киргизии заявили о том, что зарплата школьных учителей в среднем повышается на 80%. Однако, как отмечают сами педагоги, реальная надбавка оказалась значительно ниже из-за введения базовой ставки в размере 7 040 сомов (6 285 рублей) и отмены некоторых надбавок.

Также правительство республики рапортовало о том, что теперь работникам сферы здравоохранения выплачивается зарплата по новой тарификации — с 50% надбавкой.

Но, как оказалось, при повышении зарплаты с 1 апреля 2022 года у младшего обслуживающего персонала медорганизаций отменили доплату за выслугу лет, в результате чего повышение зарплат оказалось меньше обещанного.

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