Москва, , 20:41 — REGNUM Центробанк РФ снизил ключевую ставку, исходя из соображений внутренней политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Важен внутренний фактор. Россияне не имеют сбережений. А вот кредиты, в том числе и ипотеки, берут. Такой процент останавливал очень многих, он фактически замораживает строительную отрасль. Оттого необходимо развивать внутреннюю экономику», — заявил эксперт.

Напомним, что Центробанк России снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов.