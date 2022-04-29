Нур-Султан, , 20:25 — REGNUM Казахстанский рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) дополнил композицию «Ночная река» видеоклипом. Публикация работы состоялась в официальном сообществе артиста во «ВКонтакте».

Ганвест Кадр из клипа «Ночная река»

В клипе музыкант рассказывает о печальном исходе взаимоотношений с возлюбленной, которая на протяжении всего ролика находится рядом с ним. Примечательно, что всего несколькими неделями ранее Ганвест выпустил видео на песню «Нищеброд в Ягуаре».

Напомним, что Ганвест начал музыкальную карьеру в 2010 году. Популярность к рэперу пришла после публикации песни «‎Дурман» в 2018 году.

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