Нур-Султан, 29 апреля 2022, 20:25 — REGNUM Казахстанский рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) дополнил композицию «Ночная река» видеоклипом. Публикация работы состоялась в официальном сообществе артиста во «ВКонтакте».
В клипе музыкант рассказывает о печальном исходе взаимоотношений с возлюбленной, которая на протяжении всего ролика находится рядом с ним. Примечательно, что всего несколькими неделями ранее Ганвест выпустил видео на песню «Нищеброд в Ягуаре».
Напомним, что Ганвест начал музыкальную карьеру в 2010 году. Популярность к рэперу пришла после публикации песни «Дурман» в 2018 году.
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