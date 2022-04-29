Ганвест выпустил клип «Ночная река»
Астана, 29 апреля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Казахстанский рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) дополнил композицию «Ночная река» видеоклипом. Публикация работы состоялась в официальном сообществе артиста во «ВКонтакте».
Кадр из клипа «Ночная река»
Ганвест
В клипе музыкант рассказывает о печальном исходе взаимоотношений с возлюбленной, которая на протяжении всего ролика находится рядом с ним. Примечательно, что всего несколькими неделями ранее Ганвест выпустил видео на песню «Нищеброд в Ягуаре».
Напомним, что Ганвест начал музыкальную карьеру в 2010 году. Популярность к рэперу пришла после публикации песни «Дурман» в 2018 году.