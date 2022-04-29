Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в течение двух месяцев выскажет свою позицию по отношению к Москве и Брюсселю. Об этом заявил сенатор США Крис Мерфи в авторской статье, опубликованной 29 апреля на его личной интернет-странице.

Крис Мерфи Senate Democrats

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Мерфи пересказал содержание своих переговоров с Вучичем во время недавнего визита на Балканы. Он спросил сербского лидера, станет ли Сербия в один ряд с демократическими государствами, которые ввели санкции против России, или продолжит «сидеть на двух стульях».

«Позвони мне через 60 дней… Проверь, сделал ли я то, что обещал сделать», — процитировал Мерфи ответ Вучича.

Напомним, что Александр Вучич ранее заявил, что Сербия ведет независимую политику и принимает внешнеполитические решения исключительно исходя из собственных интересов.