Москва, , 20:02 — REGNUM Британский наёмник Эндрю Хилл, который воевал на стороне ВСУ и в ходе спецоперации ВС РФ на Украине попал в плен, посоветовал англоговорящим военным не участвовать в этих боевых действиях.

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Он признался, что не получил оплаты, на которую рассчитывал, отправившись воевать против российских вооружённых сил на Украину. В плен он попал, получив огнестрельное ранение в руку.

В плену раненому российские военные оказали помощь. Он, давая интервью, очень беспокоился, угрожает ли ему что-то, и о том, когда он сможет вернуться домой.

Узнав, что он в безопасности, а в остальном его будущее неопределённо, британец дал такой совет своим соотечественникам: «Им стоит очень сильно подумать. Нас это не касается».

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