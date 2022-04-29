Ош, Киргизия, , 19:50 — REGNUM Прилетевший из Минеральных Вод в южную столицу Киргизии самолёт российской авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали в Ошском аэропорту из-за двойной регистрации сертификатов лётной годности, передаёт «24. kg».

Уральские авиалинии Igor Dvurekov

По имеющейся информации, авиалайнер «Airbus 320» со 146 пассажирами на борту должен был покинуть воздушную гавань города Оша сегодня, 29 апреля, в 16:05 по местному времени.

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Вылет отменили, поскольку у компетентных органов республики возникли вопросы, связанные с наличием сразу двух сертификатов на этот самолёт — полученных в России и на Бермудских островах, относящихся к юрисдикции Великобритании.

Также стало известно, из-за сложившейся ситуации аналогичное воздушное судно, вылетевшее с московского аэродрома «Жуковский», которое также должно было приземлиться в Оше сегодня, вынуждено было развернуться во время полёта и вернуться в столицу России.

Напомним, что 12 марта 2022 года управление гражданской авиации Бермудских островов по требованию властей Великобритании приостановило действие сертификатов лётной годности авиалайнеров, принадлежащих российским авиакомпаниям. Поводом для этого послужили антироссийские санкции.

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