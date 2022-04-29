Москва, , 19:48 — REGNUM Курс рубля в апреле значительно укрепился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в пятницу, 29 апреля, курс доллара составил 70,96 рубля, что на 1 рубль 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро опустился на 62 копейки и достиг 74,75 рубля.

Таким образом, в целом по итогам апреля доллар стал дешевле на 12,06 рубля, евро — на 17,75 рубля.

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