Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Новый пакет американской военной помощи для Украины, включающий 155-мм гаубицы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), будет доставлен в течение суток двенадцатью авиарейсами, сообщил 29 апреля журналистам представитель Пентагона.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«В следующие 24 часа более 12 рейсов отправятся из США», — сообщил представитель американского военного ведомства.

По его словам, в результате украинские нацисты получат 155-мм гаубицы и боеприпасы к ним, беспилотники «Феникс» и радары различного назначения.

Кроме того, заявлено, что свыше 100 украинских военных уже обучаются использованию американских артиллерийских систем.

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