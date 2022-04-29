Тюмень, , 19:43 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлён до 1 июня 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Масочный режим в кафе © ИА REGNUM

В регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Но при этом отменён запрет на работу аттракционов.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выше, чем в среднем по России на 26%. Самые высокие показатели заражения коронавирусом фиксируются среди детей в возрасте до года, а также среди людей старше 65 лет.

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