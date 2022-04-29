Москва, , 19:40 — REGNUM Светлана Ларионова, являющаяся солисткой музыкальной группы «Воровайки», оказалась в коме. Об этом пишет издание StarHit 29 апреля.

Светлана Ларионова Кадр из видео на канале Star News

Известно, что поводом для введения артистки в медикаментозную кому стала «острая интоксикация», которая привела к отказу печени. Отмечается, что до этого Ларионова находилась в больнице более двух недель из-за отравления, полученного на концерте в Костроме.

Напомним, что 14 апреля 2022 года стало известно о том, что Светлана Ларионова отравилась пищей после выступления «Вороваек» в Костроме. Сразу после прибытия в Москву певица обратилась за помощью в больницу, где и проходила курс лечения до текущего момента.

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