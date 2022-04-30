30 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление чешского премьер-министра Петра Фиалы о том, что Чехия не собирается следовать требованию России и платить за поставки природного газа рублями.

Анна Царькова, , 09:05 — REGNUM Чехия не собирается следовать требованию России и платить за поставки природного газа рублями. Об этом заявил 29 апреля чешский премьер-министр Петр Фиала. По словам политика, страны и компании, которые поддаются на «шантаж» России, совершают ошибку. Это нарушает санкции, и это опасно.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Заявление политика обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Денацификация UA». Многие указали на то, что если Чехия отказывается следовать требованию России, то ее ждет остановка поставок российского газа, как было в случае с Польшей и Болгарией. Иные также выразили предположение, что Чехия будет в итоге покупать российский газ, но не у России.

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«Они искренне считают, что мы должны его поставлять. Нет шантажа газом», — отреагировала Аврора.

«Тут надо выбирать, что вы больше хотите — санкции или газ!» — добавил Алексей Z.

«Тепло от санкций согреет тела чехов», — написал Vladimir V.

«Наш газ умный, он только на запах рублей идёт», — смеется Evgendolf.

«Дело хозяйское! Не хотите — не берите, походите по рынку!» — с сарказмом добавила Elena.

«Ещё одни… будут покупать газ у Германии по пятикратной цене. Но надо… [немцам] кран на лишний газ малость прикрутить. Не*рен на нас зарабатывать. А нам на спотовый рынок выйти», — отметил Владимир.

«Не будет, так не будет… На чешский «нет» и газу нет. Делов-то», — отреагировала Анастасия.

«Вычеркиваем!» — смеется Nikolaevna.

«Никогда так не ждала зиму», — с сарказмом добавила Светлана Т.

Холод Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США

«Польша и Болгария: Чехия, третьей будешь?» — иронизирует Павел 1977.

«Бабушка очень терпеливая, она ждёт, когда тупой внук отморозит уши», — с юмором отметил Кирилл К.

«Еще один кандидат на безгазье», — пошутил Андрей.

«Все время задаюсь этим вопросом, — ввести какие-то незаконные санкции, на них же обгадиться по полной, так что инфляция взвилась к облакам, а потом состроить печальную рожу и отказаться от топлива… Как в том анекдоте. Человек убил своих родителей, а на суде плачет: пожалейте сироту! Этот мир не просто сошел с ума, это какая-то эпидемия лютого идиотизма», — отреагировал Р. С.

«Сами себе запрет ввели и не знают теперь, как быть», — написала Татьяна.

«А диаметра трубы в Германии хватит для реверса всем отказавшимся? Или кто-то всё же обморозится?» — шутит Андрей Б.

«Пусть скачут и греются», — пошутила Татьяна К.

«Правильно говорить не «не будем покупать российский газ», а «не будем покупать российский газ напрямую», — смеется Андрей Τ.

«Добро пожаловать в клуб к Польше и Болгарии», — с сарказмом подытожил Владимир Л.

«Значит, выключаем Чехию, пока не протрезвеют. Наверное, до следующей зимы», — отметил Иван К.

«Чехия может ничего не заявлять, а просто не платить и не получать газ», — добавил АК.

«Молодцы, суверенное решение», — смеется Dobro.

«Кандидат на выключение», — с сарказмом отметил Слоненок Дамби.

«Германия озолотится на перепродаже», — смеется Siberian.

«Опыт Польши и Болгарии ничему не учит?» — подытожил Фарит.

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