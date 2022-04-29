Москва, , 19:34 — REGNUM В Фонде президентских грантов стартовала оценка социального эффекта проектов, реализованных в 2021 году. Оценке подлежат 6,3 тысяч проектов. Информация об итогах их выполнения размещена на портале Фонда.

Свои оценки и комментарии могут оставить независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией и благополучатели инициатив. Сделать это Фонд президентских грантов рекомендует до 20 июня.

Оценка позволяет выявить социальный эффект от реализации проектов и определить, насколько качественно они были выполнены. По итогам оценки проекты будут распределены на «успешно», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» реализованные.

Из числа успешных будут также выбраны 100 лучших.

Методика оценки подробно описана в положении об оценке результатов проектов в разделе «Документы» на сайте Фонда.

Напомним, Фонд президентских грантов проводит независимую оценку результатов проектов с 2019 года. За это время уже были оценены 11 039 инициатив, поддержанных фондом и завершившихся до конца 2020 года. 79,8% инициатив были признаны реализованными успешно, 17,3% – удовлетворительно, 2,9% – неудовлетворительно. 300 проектов определены лучшими (по 100 проектов для каждого годового цикла оценки).

Важно отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» результаты проводимой фондом оценки являются основанием для принятия решения о включении некоммерческой организации в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Также полученные оценки, комментарии, отзывы влияют на шансы организации на получение поддержки в будущих конкурсах фонда.