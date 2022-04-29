Златоуст, Челябинская область, 29 апреля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области два вагона грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога

Авария произошла вечером 29 апреля на шестом пути местной станции. В результате был задержан электропоезд.

Причины происшествия устанавливаются. Златоустовская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и об эксплуатации железнодорожного транспорта.