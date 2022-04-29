Вашингтон, 29 апреля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции России по денацификации Украины Вашингтон и Киев потратили на содержание наёмников из частных военных компаний (ЧВК) США не менее $11 млн, сообщает 29 апреля RT со ссылкой на специалистов российских ЧВК и ветеранов разведслужб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По их мнению, на территории Украины могут «работать» порядка 300 наёмников из четырёх американских ЧВК, а ежедневные затраты на функционирование одного такого «джентельмена удачи» равны приблизительно $180 тыс.

По данным российских военных, на стороне украинских нацистов воюют сотрудники американских ЧВК Academi (бывшая BlackWater), Cubic и Dyn Corporation, а также Forward Observations Group (FOG).

По данным Минобороны РФ на 17 апреля, на Украине действовали 6824 иностранных наемника из 63 государств, среди которых наиболее многочисленны граждане Литвы, Латвии, Великобритании и США.

В результате «контактов» с российскими войсками их численность сократилась до 4877 человек. По данным Минобороны России, 1035 наёмников убиты, а ещё 912 сбежали с территории Украины.

Наёмники отметились среди боевиков нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди инструкторов «Грузинского легиона» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в украинском «Иностранном легионе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит напомнить, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос об американских наёмниках на Украине, но заявил, что если американцы хотят помочь Украине, то «есть много способов сделать это».