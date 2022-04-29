София, 29 апреля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Болгарии центральный пункт иммунизации от коронавируса при Софийской военно-медицинской академии (ВМА) прекращает свою работу с 1 мая, 29 апреля сообщает БТВ.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

Как сообщили представители учреждения, причиной подобного решения руководства ВМА стало резкое сокращение числа граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, а также привлечение медиков этой структуры к выполнению задач в сфере национального здравоохранения и медицинского страхования вооружённых сил Болгарии.

При этом бригады научно-прикладного отдела военной эпидемиологии и гигиены продолжат проводить иммунизацию против COVID-19 в ряде клиник Софии и других крупных городов страны.

Центральный пункт иммунизации в ВМА был открыт в конце 2020 года с началом масштабной кампании вакцинации населения в Болгарии. В общей сложности персоналом заведения было введено более 155 тыс. доз соответствующей вакцины военнослужащим и гражданским лицам.