В Болгарии прекращает работу крупнейший центр вакцинации
София, 29 апреля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Болгарии центральный пункт иммунизации от коронавируса при Софийской военно-медицинской академии (ВМА) прекращает свою работу с 1 мая, 29 апреля сообщает БТВ.
Как сообщили представители учреждения, причиной подобного решения руководства ВМА стало резкое сокращение числа граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, а также привлечение медиков этой структуры к выполнению задач в сфере национального здравоохранения и медицинского страхования вооружённых сил Болгарии.
При этом бригады научно-прикладного отдела военной эпидемиологии и гигиены продолжат проводить иммунизацию против COVID-19 в ряде клиник Софии и других крупных городов страны.
Центральный пункт иммунизации в ВМА был открыт в конце 2020 года с началом масштабной кампании вакцинации населения в Болгарии. В общей сложности персоналом заведения было введено более 155 тыс. доз соответствующей вакцины военнослужащим и гражданским лицам.