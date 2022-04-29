Тюмень, , 19:22 — REGNUM Продажи пакетных туров в Тюменскую область вышли в топ-10 среди всех чартерных предложений по России. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Гостей из Москвы встречает гостеприимный сибиряк — белый медведь Информационный центр правительства Тюменской области

В тюменском аэропорту «Рощино» 29 апреля приземлился первый весенний чартерный рейс с туристами из Москвы. Следующие вылеты запланированы на 3 и 7 мая.

«Этот борт прилетел со стопроцентной загрузкой: 180 человек пожелали провести майские выходные в нашем регионе. Это говорит о возрастающем интересе к Тюменской области», — сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чартерная программа в Тюменскую область «Врата Сибири» запускается при поддержке Ростуризма туроператором FUN& SUN

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