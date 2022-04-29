Нижний Новгород, , 19:22 — REGNUM В течение трёх лет в бюджет Нижнего Новгорода поступят дополнительные межбюджетные трансферты на общую сумму 35 млрд 244 млн рублей. Об этом стало известно по итогам заседания городской думы сегодня, 29 апреля.

Нижегородское метро Алексей Трефилов

Эти деньги власти столицы Приволжья намерены направить на продление Автозаводской линии метрополитена — от станции «Горьковская» до станции «Сенная».

Отмечается, что в 2022 году Нижний Новгород планирует получить из федерального бюджета свыше 12 млрд 653 млн рублей, в 2023 году — около 12 млрд 271 млн рублей и в 2024 году — более 10 млрд 319 млн рублей.

Напомним, ранее мэрия Нижнего Новгорода заключила контракт стоимостью 35,5 млрд рублей на проектирование и строительство двух новых станций и линии метрополитена. Построить новую линию метро протяженностью 3,2 км рассчитывают до конца 2025 года.