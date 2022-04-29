Москва, , 19:20 — REGNUM Опрос* Российского общества «Знание» показал, что 87% молодых людей регулярно занимаются самообразованием. Такой результат получили эксперты Российского общества «Знание» в ходе социологического исследования о вовлеченности молодежи в просветительскую деятельность.

Результаты аналитического отчета были представлены в рамках просветительского хакатона российского общества «Знание», который прошел 27–28 апреля в Москве. К работе хакатона желающие также могли подключиться онлайн.

«Около 36 миллионов населения страны — молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. От этого поколения зависит будущее нашей страны. Нам стало интересно, чем сегодня живут молодые люди, и результаты радуют: подавляющее большинство имеют потребность в получении новых знаний и опыта. Благодаря собранным нами данным участники хакатона смогут лучше понять запрос молодежной аудитории на просвещение и их интересы, что в свою очередь поможет им в разработке качественного прототипа просветительского продукта», — заявил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко .

В категорию наиболее активных потребителей просветительского и познавательного контента входит чуть больше четверти (25,6%) молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет. В пересчете на абсолютные цифры это почти 9 миллионов человек. В этой группе — в основном жители больших городов (с населением не менее 500 тыс. человек), у которых есть высшее образование. Они высоко оценивают свои знания как в области естественных, так и гуманитарных наук, и придают важное значение бизнес-тематике и сфере современных технологий.

Российская молодёжь преимущественно интересуется следующими тематиками познавательного контента: фундаментальная наука (74%), психология (69%), история (69%), кино и фотография (65%), искусственный интеллект и робототехника (65%).

Среди респондентов 77% уверены, что у современной России есть значимые достижения: 53% опрошенных считают, что можно гордиться армией страны; 40% позитивно оценивают научные достижения России, а 39% гордятся освоением космоса и российскими космическими разработками.

Российское общество «Знание» 27–28 апреля проводит просветительский хакатон для разработки прототипа нового просветительского продукта. В хакатоне участвуют специалисты из IT, маркетинговой и продуктовой сфер в возрасте от 18 лет.

*Социологические исследования проводились в ноябре и декабре прошлого года. В первом опросе приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Выборка второго опроса – 1000 респондентов. В опросе принимали участие интернет-пользователи в возрасте от 18-35 лет по федеральному округу, типу населенного пункта, полу, возрасту. Метод опроса – онлайн опрос по технологии river sampling (построение выборки в интернете без предварительного рекрутирования респондентов в панель). Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,15%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности.

В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.