Нижний Новгород, 29 апреля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В 2021 году в Нижнем Новгороде удалось сэкономить около 12 гигаватт-часов электрической энергии на общую сумму в 93 млн рублей. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев на заседании городской думы.

Электричество

По словам градоначальника, сделать это удалось благодаря реализации в столице Приволжья крупнейшего в России энергосервисного контракта.

Глава муниципалитета отметил, что в ходе него почти 60 тысяч светильников заменили на энергосберегающие светодиодные, что не только сказалось на повышении уровня освещенности города, но и обеспечило существенную экономию.

«Также для улучшения внешнего облика города на 72 улицах исторического центра реализован проект «Чистое небо». Помимо устранения визуального шума в виде скопления воздушных линий и проводов, дополнительным плюсом является снижение аварийности на сетях из-за отсутствия воздействия внешних факторов», — подытожил он.