Череповец, Вологодская область, 29 апреля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. На Украине погиб лейтенант из Череповца Александр Шестаков, об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил мэр города Вадим Германов.

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«Боевой офицер проявил смелость и отвагу, с честью выполнил свой долг, стал примером мужества. Его гибель — большая утрата для семьи, друзей и всего города. Светлая память защитнику Отечества», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине погибли 13 уроженцев Коми.