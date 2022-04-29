Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Присяжные в Свердловском областном суде признали Владимира К. виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба инстанции.

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Заседатели пришли к выводу, что в таком статусе подсудимый был с 2009 года. Он хозяйничал в Верхней Салде. Присяжные решили, что обвиняемый не заслуживает снисхождения. Всего за обвинительный вердикт проголосовали семеро из восьми присяжных.

Прения сторон по этому делу назначены на 12 мая. Как сообщало ИА REGNUM, такое дело облсуд рассматривает впервые на Урале.