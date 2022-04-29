Москва, , 19:08 — REGNUM Региональный этап первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников близится к завершению: ребята соревнуются за право отправиться в Москву на финал до 30 апреля. Финальные состязания пройдут в рамках Просветительского марафона «Новые горизонты». Один из важнейших треков состязания – социальный, где старшеклассники выполняют добрые дела, предложенные на сайте ДОБРО. РФ. Самыми популярными стали дела, связанные с городской средой, волонтерством, экологией, патриотизмом и творчеством.

В Просветительских играх, организованных Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, соревнуются десятки тысяч учащихся 9-11 классов и 1-2 курсов средних специальных учебных заведений. В состязаниях представлены все 85 регионов России. Больше всего участников – от Белгородской, Архангельской, Московской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Ростовской, Оренбургской, Волгоградской и Брянской областей.

Программа регионального этапа Просветительских игр включает 8 состязаний по 6 трекам, среди которых одним из важнейших является «Социальная ответственность». Трек поделен на два этапа, один из которых организован совместно с крупнейшей платформой добрых дел ДОБРО. РФ, где ребята сами выбирают и выполняют представленные на сайте добрые дела.

Наиболее выраженный интерес участники проявляют к добрым делам, связанным с городской средой. Например, помогают в проведении Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства или мероприятий в рамках Всемирного дня заботы о памятниках истории и культуры. Так, в селе Красное Белгородской области ребята привели в порядок территорию памятника «Братская могила 49 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками».

Еще одно популярное направление добрых дел – волонтерская деятельность. Участники Просветительских игр активно выбирали Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ и акцию «Весенняя неделя добра», которые дают возможность помочь реальными делами тем, кто в этом нуждается. Так, чтобы стать участником Фестиваля дарения, нужно с 23 апреля до 1 мая поделиться книгой, приготовить угощение или провести мастер-класс. В Республике Марий Эл волонтеры «Весенней недели добра» из числа участников игр помогали малообеспеченным семьям, пожилым людям и детским домам.

Экологическая повестка также привлекла внимание ребят. Они приняли участие в субботниках, в том числе уборке на территории Омского дендрологического сада имени Г. И. Гензе, массовой уборке территории у Дамбы в Пскове, культурном субботнике в Перми, краевом субботнике Хабаровского края и многих других.

Популярными стали и другие экологические акции. Так, в городе Волжском Волгоградской области участники Просветительских игр стали волонтерами экологической акции «Два берега». А в Сызрани в рамках акции «Чистый город» очистили от мусора несколько городских территорий, включая склон к реке Сызранка.

В Международный День Земли 22 апреля ребята стали участниками различных мероприятий экологической тематики в регионах России. Например, в селе Пузево Воронежской области в этот день прослушали лекцию об истории возникновения Дня Земли. В селе Ивантеевка Саратовской области ребятам предложили помочь в уборке территории села, а затем написать новости о проделанной работе. В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) участники Дня Земли провели просветительские и обучающие занятия по охране окружающей среды для учеников младших классов.

Четвертой по популярности является патриотическая тематика (акция «Георгиевская ленточка», волонтерское сопровождение «Бессмертного полка» и Парада Победы), пятой – творчество, где среди прочего выделяется программа «Студенческая весна».

Больше всего добрых дел совершают ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа, Новосибирской, Белгородской, Оренбургской, Челябинской областей, Ненецкого автономного округа, Чувашской Республики и Москвы.

«Мы рады видеть, что подрастающее поколение уделяет внимание заботе о родном крае, окружающей среде и людях, нуждающихся в помощи. Вовлекая ребят в участие в Просветительских играх, «Знание» стремится развивать у молодого поколения социальные навыки, ответственность, а также мотивировать их на поиск новых знаний и саморазвитие. Мы будем рады пригласить самых активных и целеустремленных на финал в Москву, а также предоставить молодым людям возможность пообщаться с выдающимися людьми из разных сфер знаний на Просветительском марафоне «Новые горизонты», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По итогам выполнения заданий в 6 треках участники Просветительских игр набирают баллы в личный рейтинг, и в первой декаде мая от каждого из 85 субъектов РФ будет выбрано шесть победителей. Они объединятся в команды и отправятся на финальные состязания в Москве. Также в финале примут участие по одной команде от Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена».

Все 88 команд встретятся на многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам, которое пройдет 17–19 мая в рамках федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» Российского общества «Знание» на ВДНХ. За 3 дня соревнований состоится 4 масштабных состязания. Победителями станут 10 команд с наибольшим количеством баллов. Всех участников финального этапа ждут призы. Шестьдесят победителей получат путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные участники финала будут награждены туристическими поездками по стране. Кроме того, все финалисты получат призы от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.