Москва, 29 апреля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Российский исполнитель Slava Marlow (Артём Готлиб) выпустил видеоклип под названием Saint Laurent. Об этом пишет издание The Flow 29 апреля.

Кадр из клипа Saint Laurent Slava Marlow

В клипе музыкант предстаёт в образе обеспеченного юноши, пытающегося заполучить любовь своей пассии благодаря роскошным подаркам. Примечательно, что Saint Laurent является продолжением концепции трека «Снова я напиваюсь».

Напомним, что сингл Saint Laurent стал первой работой для Slava Marlow в 2022 году. Предыдущим релизом артиста являлась песня «Миллион дорог», опубликованная в декабре 2021 года.