Москва, , 19:03 — REGNUM Восстанавливать разрушенный по вине украинских неонацистов завод «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) нецелесообразно. Об этом 29 апреля заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

По его словам, завод уже старый и не отвечает современным требованиям. Поэтому намного проще не восстанавливать его, а построить новое аналогичное предприятие с нуля.

«Есть более своевременные предприятия. Смысл его восстанавливать, если можно с нуля построить более энергоемкие производства», — сказал Басурин.

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