Донецк, , 19:16 — REGNUM О задержании в ДНР сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вадима Голды по подозрению в шпионаже сообщает 29 апреля Штаб территориальной обороны республики.

Миссия ОБСЕ на Украине OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Уточняется, что Голда, гражданин Украины 1967 года рождения, задержан министерством госбезопасности ДНР. В СММ ОБСЕ он является ассистентом по вопросам безопасности.

По версии спецслужб ДНР, этот человек, выполняя задание офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, занимался сбором данных о расположении бойцов Народной милиции ДНР.

Также он собирал сведения об объектах промышленности республики, в том числе государственного и оборонного назначения. Собранную информацию он фактически передавал иностранной разведке.

В отношении задержанного сотрудника СММ ОБСЕ Следственный отдел МГБ Донецкой Народной Республики возбудил уголовное дело о шпионаже.

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