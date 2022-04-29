Донецк, 29 апреля 2022, 19:16 — REGNUM О задержании в ДНР сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вадима Голды по подозрению в шпионаже сообщает 29 апреля Штаб территориальной обороны республики.

Миссия ОБСЕ на Украине
Миссия ОБСЕ на Украине
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Уточняется, что Голда, гражданин Украины 1967 года рождения, задержан министерством госбезопасности ДНР. В СММ ОБСЕ он является ассистентом по вопросам безопасности.

По версии спецслужб ДНР, этот человек, выполняя задание офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, занимался сбором данных о расположении бойцов Народной милиции ДНР.

Также он собирал сведения об объектах промышленности республики, в том числе государственного и оборонного назначения. Собранную информацию он фактически передавал иностранной разведке.

В отношении задержанного сотрудника СММ ОБСЕ Следственный отдел МГБ Донецкой Народной Республики возбудил уголовное дело о шпионаже.

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