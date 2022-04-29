Москва, 29 апреля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. России необходимо лишить киевский режим возможности перевозить вооружение. Об этом 29 апреля заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Парламентарий отметил, что для решения этой задачи необходимо уничтожать транспортную инфраструктуру на территории Украины. В первую очередь речь идёт о железной дроге и мостах.

«Что нам нужно делать? Нужно разбомбить все коммуникации: тоннели, мосты, создать там коллапс. Чтобы они не смогли ничего перевезти. Это для нас жизненно необходимо. Или мы собираемся с ними 10 лет воевать?» — сказал Журавлёв.