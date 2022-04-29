Москва, , 18:46 — REGNUM Запад поставил себе задачу уничтожить Россию. Об этом 29 апреля заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению парламентария, именно по этой причине США так активно поставляет вооружение на Украину. Запад заинтересован в том, чтобы Россия не смогла реализовать поставленные в рамках спецоперации задачи.

«Они долго думали поставлять или не поставлять вооружение. А сейчас у них вопросов нет. Если у нас даже Сергей Лавров говорит, что мы сегодня стоим на пороге ядерной войны. Почему он так говорит, зная всё? Потому что они поставили на карту всё, лишь бы стереть Россию с лица земли. Мы 30 лет встраивались в систему. А сейчас мы начали строить своё. А для Запада это неприемлемо», — сказал Журавлёв.

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