Москва, 29 апреля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Запад поставил себе задачу уничтожить Россию. Об этом 29 апреля заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

По мнению парламентария, именно по этой причине США так активно поставляет вооружение на Украину. Запад заинтересован в том, чтобы Россия не смогла реализовать поставленные в рамках спецоперации задачи.

«Они долго думали поставлять или не поставлять вооружение. А сейчас у них вопросов нет. Если у нас даже Сергей Лавров говорит, что мы сегодня стоим на пороге ядерной войны. Почему он так говорит, зная всё? Потому что они поставили на карту всё, лишь бы стереть Россию с лица земли. Мы 30 лет встраивались в систему. А сейчас мы начали строить своё. А для Запада это неприемлемо», — сказал Журавлёв.