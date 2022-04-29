Барселона, Испания, 29 апреля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. 20-летний воспитанник «Барселоны» и центральный полузащитник молодежной сборной Испании U21 по футболу Николас Гонсалес может остаться в каталонском клубе еще на шесть лет.

«Барселона»

Как сообщает испанское издание Marca, руководство «сине-гранатовых» планирует предложить 20-летнему футболисту контракт, рассчитанный до конца сезона 2027/28. Текущее соглашение Гонсалеса с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2024 года.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Николаса Гонсалеса в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Николас Гонсалес принял участие в 27-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также полузащитник получил шесть желтых карточек.