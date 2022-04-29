Москва, , 18:43 — REGNUM В Министерстве строительства и ЖКХ России прошло заседание Федерального организационного комитета Международного строительного чемпионата под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Ирек Файзуллин Пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ

Во встрече приняли участие директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и представители партнерских организаций мероприятия.

Открывая заседание, глава Министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил: «Первый международный чемпионат профессионального мастерства в сфере промышленного строительства, который прошел в апреле прошлого года в Сочи, стал важным этапом совместной работы Минстроя России и Госкорпорации «Росатом». Нашими совместными усилиями была создана и открыта уникальная международная площадка. Проведенный Чемпионат стал международным центром демонстрации строительных компетенций и технологий, не имеющих аналогов в мире. Была организована площадка для обсуждения стратегически важных вопросов и принятия решений по развитию промышленного строительства как в России, так и за рубежом. Чемпионат продемонстрировал серьезный потенциал для дальнейшего развития. Сегодня его проведение имеет важное значение в контексте поставленных задач по кадровой трансформации строительной отрасли, повышению производительности труда специалистов и конкурентоспособности организаций строительного комплекса. Также новый Чемпионат сможет стать площадкой для презентации России, как ведущей строительной державы и формирования эффективной производственной кооперации».

Представитель Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров добавил: «Мы создали уникальную глобальную площадку, которая открыла новую историю в сфере развития промышленного строительства, объединила представителей инженерно-строительных профессий для синхронного обмена лучшими практиками. Именно возможность регулярной сверки мнений, компетенций, публичного представления инновационных подходов, благородного соперничества даёт толчок развитию технологий промышленного строительства. В этом году перед нами стоят еще более амбициозные задачи, мы вынуждены работать в условиях новых ограничений, непростой геополитической ситуации и санкционного давления, и, тем не менее, II Чемпионат может и должен стать трамплином в решении серьезных задач для страны в целом и для каждой компании, участвующей в реализации крупных строительных объектов, площадкой для обсуждения стратегически важных вопросов и принятия решений по развитию промышленного строительства в России и за рубежом, центром формирования эффективной производственной кооперации».

Присутствующие обсудили планы и нововведения II Международного строительного чемпионата. В частности, в 2022 году в общем соревновательном зачёте в рамках впервые проводимой «Студенческой лиги» примут участие студенты профильных строительных вузов России. Таким образом, в соревнованиях чемпионата определяется три категории участников: специалисты крупнейших российских и иностранных компаний, независимые участники и студенты.

Решение о введении студентов в состав общего зачета было принято исходя из высоких результатов студенческих команд в прошлом году, тогда они участвовали во внекомандном зачете. Для них будут доступны 16 номинаций чемпионата. Планируется, что студенты составят около 20% от всех участников мероприятия.

В 2022 году Международный строительный чемпионат присоединится к президентской платформе «Россия – страна возможностей», поэтому организаторам важно предоставить возможность для участия в соревнованиях максимально широкому кругу лиц.

«Для людей рабочих специальностей на президентской платформе «Россия – страна возможностей» уже действуют движение Ворлдскиллс Россия (WorldSkills Russia) и соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», где показывают свое мастерство как молодые участники, так и опытные специалисты. С 2019 года в платформу входит и международный инженерный чемпионат «CASE – IN». Главная цель этих проектов – популяризация рабочих и инженерных специальностей. Участники решают практические задачи, многие из которых сформулированы нашими партнерами. Мы планируем, что Международный чемпионат профессионального мастерства в сфере промышленного строительства станет еще одним профильным направлением и органично впишется в систему нашей платформы по развитию талантов и социальных лифтов, что позволит ещё большему числу профессиональных строителей и студентов продемонстрировать свое мастерство», — отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Также учредители мероприятия утвердили призовой фонд и итоговый список номинаций соревновательного блока.

Участники соревнований сразятся в 20 индивидуальных и командных номинациях. Номинации чемпионата по-прежнему делятся на 3 блока – промышленное строительство, проектирование промышленных объектов и управление проектом строительства. В этом году добавятся 2 новые номинации: командная номинация «Монтаж стальных и ж/б конструкций» и индивидуальная номинация «Электросварщик ручной сварки». Также организаторы обновили концепцию мультикомандной номинации «Лучшая площадка по сооружению».

Призовой фонд тоже будет увеличен и составит более 44 млн рублей. Помимо соревнований профессиональных строителей на площадке мероприятия будет работать мультимедийная выставка и деловая программа.

По итогу встречи оргкомитетом был объявлен регион-победитель конкурса на право проведения мероприятия в этом году. Официальной площадкой Международного строительного чемпионата в 2022 году выбрана Казань. Чемпионат пройдет с 5 по 8 октября в МВЦ «Казань Экспо».

Напомним, что Международный чемпионат в сфере промышленного строительства был учрежден в феврале 2020 года Министерством строительства и ЖКХ России и Госкорпорацией «Росатом». Впервые мероприятие прошло в апреле 2021 года в Сочи. За звание лучших соревновались порядка 500 профессиональных строителей из России, Казахстана, Республики Беларусь, Египта и Турции.

В ходе заседания комитета Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вручил благодарности партнерам I Международного чемпионата в сфере промышленного строительства. Среди них ОАО «Российские железные дороги», ПАО «РусГидро», ООО «СИБУР», Корпорация Акционерной компании «Электросевкавмонтаж», Холдинг «ТИТАН-2», АО «Институт «Оргэнергострой» и Московский кредитный банк.