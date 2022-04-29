Москва, 29 апреля 2022, 18:49 — REGNUM Две позиции убраны из реестра СМИ-иноагентов Минюста России, сообщили 29 апреля в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что из реестра исключены Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина.
«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», – сообщили в ведмостве.
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