Москва, 29 апреля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Две позиции убраны из реестра СМИ-иноагентов Минюста России, сообщили 29 апреля в пресс-службе ведомства.

ddcnegocios Иностранные агенты

Уточняется, что из реестра исключены Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина.

«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — сообщили в ведомстве.

Читайте также: Движение «Голос» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) включено в новый реестр незарегистрированных иноагентов