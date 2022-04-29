Манчестер, Великобритания, , 18:36 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, руководство «Манчестер Сити» планирует подписать с 21-летним атакующим полузащитником сборной Англии Филипом Фоденом новый контракт.

По информации источника, новое соглашение Фодена с «горожанами» будет рассчитано до конца сезона 2026/27. Также «Манчестер Сити» планирует поднять футболисту зарплату.

В текущем сезоне Филип Фоден принял участие в 38-ми матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Текущее соглашение Фодена с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского футболиста в 90 миллионов евро.