Москва, , 08:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным решение России о прекращении поставок газа в некоторые недружественные страны.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран», — заявил Володин.

При этом он обратил внимание на то, что все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях.

«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят, «через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать?». Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год», — рассуждает Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце марта 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты по поставкам газа в рубли для недружественных стран. Новое требование начало действовать 1 апреля.

Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить в рублях. Об отказе оплачивать газ в рублях объявила Чехия.

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