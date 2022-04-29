Москва, , 18:30 — REGNUM Западные санкции создали новые возможности для развития региональной промышленности. Особенно активно региональные предприятия развиваютсяв субъектах «губернаторов новой волны».

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, эти меры нацелены на обеспечение стабильной и уверенной работы предприятий в изменившейся реальности. О том, как предприятия при поддержке государства следуют курсу на импортозамещение, рассказывает и проект «Сделано в России». Платформа помогает предпринимателям продвигать свою продукцию и искать новых деловых партнеров, информирует о развитии в регионах импортозамещающих производств.

Благодаря многосторонней поддержке федеральных властей региональные промышленные предприятия в условиях санкций продолжают свою работу. Кроме того, в ряде регионов открываются новые перспективные производства.

Так, на фоне санкций в Забайкалье начал работу завод железобетонных изделий. Он будет производить высококачественные изделия для строительства массового жилья.

«Отрадно, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, введение санкций, мы не только не останавливаем, а еще и открываем новые производства», — отметил губернатор края Александр Осипов .

Он также подчеркнул, что новое производство позволит увеличить объемы строительства и снизить себестоимость строительно-монтажных работ. Созданию завода способствовала масштабная государственная поддержка: займ на 95 млн рублей от Фонда развития промышленности России и на 50 млн рублей — от забайкальского Фонда. Региональное правительство заявило о готовности поддерживать новый завод в дальнейшем.

Производство инновационных нагревательных тканей стартовало в Калининградской области на заводе «Ампертекс». Выпускаемая на предприятии нагревательная электропроводящая нить ложится в основу создания кровли на зданиях, одежды, обогревательных труб, корпусов машин и оборудования. Благодаря этому продукция может нагреваться до 40 и 80 градусов. Нить прошла предварительное тестирование, успешно предотвратив появление наледи на остановке общественного транспорта в Зеленоградске в зимний период. Новое производство запущено при государственной поддержке: «Ампертекс» — участник региональной особой экономической зоны — сотрудничает с центром «Мой бизнес» и Корпорацией развития Калининградской области — управляющей компанией индустриального парка «Храброво».

Новая линия производства акриловых эмульсий открылась на химическом предприятии «Пигмент» в Тамбовской области. Акриловые дисперсии — компонент для изготовления строительных и ремонтных материалов, клея ПВА, скотча и белой бумаги. Новый цех сможет обеспечить стопроцентное импортозамещение сырья, необходимого для изготовления белой бумаги. Он будет выпускать более 50 тыс. тонн продукции и обеспечит прирост выручки в объеме 1,5 млрд рублей в год. По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, запуск третьей линии производства завершает масштабный проект по импортозамещению иностранного сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. Регион полностью обеспечит акриловыми эмульсиями целлюлозно-бумажную промышленность России. Глава Тамбовской области также подчеркнул, что в проект инвестировано более 1 млрд рублей.

Новый крупный бетонный завод начал работу на Камчатке. Производство полностью ориентировано на отечественное сырье: добываемый в регионе щебень, песок из регионов Дальнего Востока и добавки, закупаемые в Хабаровске. Производственная мощность составляет 240 кубических метров бетона в час и оценивается как высокая. Завод сможет обеспечивать бетоном строительные объекты региона.

О наличии в Нижегородской области новых импортозамещающих разработок, обладающих экспортным потенциалом, заявил губернатор Глеб Никитин.

«Это автомобильные сидения, геомембраны, медицинская мебель, жгуты проводов и многое другое. У нас немало сильных компаний, которым сегодня помогает наш Центр импорта и импортозамещения, а также центры экспорта», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что региональные предприятия в условиях санкций успешно открываются новым возможностям.

«Санкционное давление привело к тому, что российская экономика должна была вынужденно провести ревизию, даже перезагрузку некоторых отраслей. Нужно было сформировать исчерпывающее понимание об экономической ситуации. И это понимание сформировалось: российская экономика смогла не просто противостоять давлению, но и оказалась достаточно подготовленной к такой ситуации и жизнеспособной. В регионах сейчас мы видим создание собственных производств, масштабирование производств, которые уже существовали, но имеют новые возможности в изменившихся условиях, а также глобальный курс на импортозамещение. Мы каждый день сталкиваемся с новой информацией в новостях об эффективном импортозамещении в российских регионах, и нельзя сказать, что есть провал, что-то выбыло из оборота. Это означает, что российская экономика готова к масштабным вызовам, и что региональное управление показывает свою эффективность», — отметил эксперт.

Позитивно оценивает развитие экономики регионов в условиях санкций политолог Данила Гуреев.

«В обществе сложился неправильный стереотип о том, что российская экономика носит лишь сырьевой характер. И если убрать нефть и газ из сегментов рынка, то Россия моментально разорится. На самом деле, структура российской экономики носит многовекторный характер. В России, помимо нефти и газа, существуют развитые сектора экономики, которые имеют положительную рентабельность. Сегодня мы видим, что Россия с каждым годом становится все более значимым экономическим игроком, осваивая новые производственные ниши», — отмечает он.

Таким образом, масштабные западные санкции не просто не остановили работу крупных производств в регионах России, но и открыли перспективное пространство для импортозамещения. В ряде субъектов федерации в этом контексте запускаются новые производства, нацеленные на обеспечение экономического благополучия территорий. Федеральные и региональные власти поддерживают промышленные предприятия, помогают им адаптироваться к новым условиям и использовать время возможностей по максимуму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЭИСИ реализует экспертно-аналитическое сопровождение процессов импортозамещения в России. Один из форматов — экспертный продукт «Сделано в России. Регионы — локомотивы импортозамещения», выпускаемый совместно с проектом «Сделано в России». Первый доклад посвящен Челябинской области. Второй формат — Telegram-эфиры с губернаторами. Главы регионов рассказывают о реализации курса на импортозамещение, эффективных управленческих практиках по замене зарубежной продукции.