В ЭИСИ обсудили новые практики импортозамещения в регионах РФ
Москва, 29 апреля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Западные санкции создали новые возможности для развития региональной промышленности. Особенно активно региональные предприятия развиваютсяв субъектах «губернаторов новой волны».
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, эти меры нацелены на обеспечение стабильной и уверенной работы предприятий в изменившейся реальности. О том, как предприятия при поддержке государства следуют курсу на импортозамещение, рассказывает и проект «Сделано в России». Платформа помогает предпринимателям продвигать свою продукцию и искать новых деловых партнеров, информирует о развитии в регионах импортозамещающих производств.
Благодаря многосторонней поддержке федеральных властей региональные промышленные предприятия в условиях санкций продолжают свою работу. Кроме того, в ряде регионов открываются новые перспективные производства.
Так, на фоне санкций в Забайкалье начал работу завод железобетонных изделий. Он будет производить высококачественные изделия для строительства массового жилья.
Он также подчеркнул, что новое производство позволит увеличить объемы строительства и снизить себестоимость строительно-монтажных работ. Созданию завода способствовала масштабная государственная поддержка: займ на 95 млн рублей от Фонда развития промышленности России и на 50 млн рублей — от забайкальского Фонда. Региональное правительство заявило о готовности поддерживать новый завод в дальнейшем.
Производство инновационных нагревательных тканей стартовало в Калининградской области на заводе «Ампертекс». Выпускаемая на предприятии нагревательная электропроводящая нить ложится в основу создания кровли на зданиях, одежды, обогревательных труб, корпусов машин и оборудования. Благодаря этому продукция может нагреваться до 40 и 80 градусов. Нить прошла предварительное тестирование, успешно предотвратив появление наледи на остановке общественного транспорта в Зеленоградске в зимний период. Новое производство запущено при государственной поддержке: «Ампертекс» — участник региональной особой экономической зоны — сотрудничает с центром «Мой бизнес» и Корпорацией развития Калининградской области — управляющей компанией индустриального парка «Храброво».
Новая линия производства акриловых эмульсий открылась на химическом предприятии «Пигмент» в Тамбовской области. Акриловые дисперсии — компонент для изготовления строительных и ремонтных материалов, клея ПВА, скотча и белой бумаги. Новый цех сможет обеспечить стопроцентное импортозамещение сырья, необходимого для изготовления белой бумаги. Он будет выпускать более 50 тыс. тонн продукции и обеспечит прирост выручки в объеме 1,5 млрд рублей в год. По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, запуск третьей линии производства завершает масштабный проект по импортозамещению иностранного сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. Регион полностью обеспечит акриловыми эмульсиями целлюлозно-бумажную промышленность России. Глава Тамбовской области также подчеркнул, что в проект инвестировано более 1 млрд рублей.
Новый крупный бетонный завод начал работу на Камчатке. Производство полностью ориентировано на отечественное сырье: добываемый в регионе щебень, песок из регионов Дальнего Востока и добавки, закупаемые в Хабаровске. Производственная мощность составляет 240 кубических метров бетона в час и оценивается как высокая. Завод сможет обеспечивать бетоном строительные объекты региона.
О наличии в Нижегородской области новых импортозамещающих разработок, обладающих экспортным потенциалом, заявил губернатор Глеб Никитин.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский считает, что региональные предприятия в условиях санкций успешно открываются новым возможностям.
Позитивно оценивает развитие экономики регионов в условиях санкций политолог Данила Гуреев.
Таким образом, масштабные западные санкции не просто не остановили работу крупных производств в регионах России, но и открыли перспективное пространство для импортозамещения. В ряде субъектов федерации в этом контексте запускаются новые производства, нацеленные на обеспечение экономического благополучия территорий. Федеральные и региональные власти поддерживают промышленные предприятия, помогают им адаптироваться к новым условиям и использовать время возможностей по максимуму.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЭИСИ реализует экспертно-аналитическое сопровождение процессов импортозамещения в России. Один из форматов — экспертный продукт «Сделано в России. Регионы — локомотивы импортозамещения», выпускаемый совместно с проектом «Сделано в России». Первый доклад посвящен Челябинской области. Второй формат — Telegram-эфиры с губернаторами. Главы регионов рассказывают о реализации курса на импортозамещение, эффективных управленческих практиках по замене зарубежной продукции.