Москва, 29 апреля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Российский рэпер Мот (Матвей Мельников) раскрыл планы по дальнейшему выпуску новых работ. Соответствующей информацией музыкант поделился с корреспондентом ИА REGNUM на церемонии объявления номинантов Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV 28 апреля.

Василий Иванов ИА REGNUM Рэпер Мот

Так, исполнитель отметил, что не собирается выпускать совместные треки в 2022 году, однако сольные песни всё же выйдут, причём совсем скоро. К слову, в 2021 году Мот опубликовал сразу пять совместных композиций, среди которых оказались сотрудничества с Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) и Mary Gu (Мария Гусарова).

Напомним, что 11-я Русская Музыкальная Премия RU. TV состоится 28 мая 2022 года в Москве. На предстоящей премии Мот представлен в номинациях «Лучший певец» и «Лучшая песня».