Кабул, , 18:42 — REGNUM Количество погибших в результате взрыва в мечети Кабула превысило 50 человек, сообщает 29 апреля Reuters.

Взрыв в Кабуле Af.shafaqna.com

Отмечается, что инцидент произошел во время молитвы в мечети Халифа Сахиб, которая находится на западе города.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило о 20 пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в афганской провинции Балх также прогремело несколько взрывов. По словам источников, по меньшей мере девять человек погибли и несколько получили ранения.

21 апреля более 150 человек были убиты и ранены в результате кровавого нападения на мечеть Се Дукан в Мазари-Шарифе.

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