Пекин, , 18:26 — REGNUM Китай готов принять меры в ответ на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем, заявил 29 апреля официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнюй.

КНР и Тайвань Nat

Он подчеркнул, что Пекин настроен на мирное воссоединение Китая и преодоление отголосков гражданской войны в тайваньском вопросе.

«При этом мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры в ответ на вмешательство иностранных сил и раскольническую деятельность горстки сепаратистов «независимости Тайваня», — заявил Лю Пэнюй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Вашингтона крайне важно дать Тайваню оружие для обороны.

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