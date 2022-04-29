Брюссель, 29 апреля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Очередной саммит НАТО пройдёт с 28 по 30 июня в Мадриде, сообщается 29 апреля на сайте организации.

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Встречи пройдут под председательством генерального секретаря НАТО.

Прошлогодний саммит Североатлантического альянса прошел 14 июня в Брюсселе. Он включал лишь одну рабочую сессию продолжительностью 2,5 часа. Таких коротких саммитов не было почти 20 лет.

Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня, каждый из которых разделён на три-четыре рабочие сессии. Но в 2021 году у каждого участника было менее пяти минут на выступление.