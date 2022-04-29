Тамбов, , 18:15 — REGNUM Об этом заявил 29 апреля руководитель региона Максим Егоров, сообщили ИА REGNUM управлении информационной политики.

Тамбовская область вошла топ-5 регионов по работе финансовых управлений https://www.tambov.gov.ru/

В области возобновилась работа коллегии региональной администрации, которая не работала семь лет. Открывая обсуждение, Максим Егоров сообщил, что Тамбовская область вошла в топ-5 регионов России по качеству работы финансовых управлений, а также территориальных управлений Федерального казначейства.

Другая одна новость касалась поддержки малого бизнеса. Тамбовские власти приняли решение отсрочить ещё на один год расчёт налога на имущество по кадастровой стоимости. Речь идёт об объектах площадью до 500 кв. метров.

«Это хотелось бы отметить отдельно. Мы пришли к сбалансированному решению, которое уже согласовано с промышленниками и предпринимательским сообществом», –подчеркнул Максим Егоров.

Также по его словам, коллегия региональной администрации, которая не работала семь лет, теперь станет собираться регулярно и «войдёт в традицию».

«Может быть, только формат немного изменим», — добавил руководитель Тамбовщины.

На коллегии обсуждался отчёт руководителя областного финансового управления Любови Третьяковой об исполнении бюджета в 2021 году и первом квартале 2022 года. Также затрагивалась тема налоговых поступлений и одобрен план работы администрации на 2022 год.

«Сейчас самое главное – стопроцентное выполнение нацпроектов», — отметил Максим Егоров.

Другими важными задачами для областных властей станет работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета и частичное переформатирование деятельности представительства областной администрации в Москве, которое должно будет активнее взаимодействовать с федеральными министерствами и ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по поручению Максима Егорова в Тамбовской области усилили поддержку предпринимателей, снизив ставку по льготному микрозайму.

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