Москва, 29 апреля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Телеканал RU. TV объявил имена артистов, которые поборются за награды одноимённой музыкальной премии. Соответствующей информацией с корреспондентом ИА REGNUM поделилась пресс-служба телеканала 28 апреля.

Василий Иванов ИА REGNUM Певица Anna Asti

Номинация «Лучший старт»

Люся Чеботина Марина Бриз Galibri & Mavik SHAMAN Тамара Кутидзе

Номинация «Лучший дуэт»

Иракли & Маша Вебер — «Просто дождь» Ханна & Artik — «Как в первый раз» Артур Пирожков & Клава Кока — «Хочешь» Звонкий & Мари Краймбрери — «Как дела, малыш?» Юрий Антонов & ЮрКисс — «Не забывай»

Номинация «Лучшая группа»

Artik & Asti Dabro HammAli & Navai A’Studio «Градусы»

Номинация «Лучшая песня»

Люся Чеботина — «Солнце Монако» Artik & Asti — «Гармония» Мот — «Август — это ты» Zivert — CRY Dabro — «На часах ноль-ноль»

Номинация «Связь поколений»

Ханна & Artik — «Как в первый раз» Владимир Пресняков — «Всё нормально» Слава — «Без тебя меня нет» EMIN — «31.12» Кристина Орбакайте — «Сон во сне»

Номинация «Кино и музыка»

Ёлка — «Не брошу на полпути» (OST «Мастер») Артём Качер — «Дружба» (OST «Друг на продажу») Ваня Дмитриенко — «Вечно молодым» (OST «Струны») Елена Север и Григорий Лепс — «Ещё вчера» (OST «Сирийская соната») Полина Гагарина — «Оставить след» (OST «Стикер»)

Номинация «Лучший видеоклип»

Клава Кока — «Ла Ла Ла» (Тарас Голубков) NYUSHA — «Небо знает» (GEX) Niletto — Someone like you (Владимир Беседин) Zivert — «Три дня любви» (Алексей Куприянов)

Номинация «Лучший певец»

Владимир Пресняков Дима Билан Дмитрий Маликов EMIN Мот

Номинация «Лучшая певица»

Zivert Полина Гагарина Ирина Дубцова Ханна Слава

Номинация «Новые звёзды «Русского Радио»

SHAMAN Марина Бриз IVAN Лана Свит MARK OVSKI

Номинация «Лучший кавер»

Моя Мишель — «Зима в сердце» (Ева Польна) Жан Милимеров — «Мадонна» (Александр Серов) Escape & Konfuz — «Не смотри» (Юлия Савичева) Гузель Хасанова — «Не плачь» (Татьяна Буланова) CHEBANOV — «Ночь» (Андрей Губин)

Номинация «Музыкальный блогер»

Катя Адушкина MIA BOYKA Хабиб Аня Покров Егор Шип

Номинация «Коллаборация года»

Loc-Dog & Лев Лещенко — «Мы будем жить» Джарахов & Стас Костюшкин — «Просто друг» Григорий Лепс & ЮрКисс & ВладиМир — «Как огонь и вода» Filatov & Karas vs Мумий Тролль — «Amore Море, Goodbye» Дима Билан & Zivert — «Это была любовь»

Номинация «Звёзды танцпола»

NYUSHA Niletto Zivert Артур Пирожков Мари Краймбрери

Номинация «Лучший диджей»

DJ GROOVE RUDENKO DJ Katya Guseva Filatov & Karas DJ TWINS PROJECT

Номинация ФАН или ПРОФАН

Ирина Дубцова Кирилл Туриченко Zivert Niletto Клава Кока SHAMAN Анна Плетнёва («Винтаж») МакSим Мари Краймбрери TSOY

Напомним, что 11-я Русская музыкальная премия телеканала RU. TV состоится 28 мая 2022 года. Местом проведения мероприятия станет московский Crocus City Hall.