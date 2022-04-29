Раскрыты имена номинантов 11-й Русской музыкальной премии RU. TV
Москва, 29 апреля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Телеканал RU. TV объявил имена артистов, которые поборются за награды одноимённой музыкальной премии. Соответствующей информацией с корреспондентом ИА REGNUM поделилась пресс-служба телеканала 28 апреля.
Василий Иванов ИА REGNUM
Певица Anna Asti
- Номинация «Лучший старт»
- Люся Чеботина
- Марина Бриз
- Galibri & Mavik
- SHAMAN
- Тамара Кутидзе
- Номинация «Лучший дуэт»
- Иракли & Маша Вебер — «Просто дождь»
- Ханна & Artik — «Как в первый раз»
- Артур Пирожков & Клава Кока — «Хочешь»
- Звонкий & Мари Краймбрери — «Как дела, малыш?»
- Юрий Антонов & ЮрКисс — «Не забывай»
- Номинация «Лучшая группа»
- Artik & Asti
- Dabro
- HammAli & Navai
- A’Studio
- «Градусы»
- Номинация «Лучшая песня»
- Люся Чеботина — «Солнце Монако»
- Artik & Asti — «Гармония»
- Мот — «Август — это ты»
- Zivert — CRY
- Dabro — «На часах ноль-ноль»
- Номинация «Связь поколений»
- Ханна & Artik — «Как в первый раз»
- Владимир Пресняков — «Всё нормально»
- Слава — «Без тебя меня нет»
- EMIN — «31.12»
- Кристина Орбакайте — «Сон во сне»
- Номинация «Кино и музыка»
- Ёлка — «Не брошу на полпути» (OST «Мастер»)
- Артём Качер — «Дружба» (OST «Друг на продажу»)
- Ваня Дмитриенко — «Вечно молодым» (OST «Струны»)
- Елена Север и Григорий Лепс — «Ещё вчера» (OST «Сирийская соната»)
- Полина Гагарина — «Оставить след» (OST «Стикер»)
- Номинация «Лучший видеоклип»
- Клава Кока — «Ла Ла Ла» (Тарас Голубков)
- NYUSHA — «Небо знает» (GEX)
- Niletto — Someone like you (Владимир Беседин)
- Zivert — «Три дня любви» (Алексей Куприянов)
- Номинация «Лучший певец»
- Владимир Пресняков
- Дима Билан
- Дмитрий Маликов
- EMIN
- Мот
- Номинация «Лучшая певица»
- Zivert
- Полина Гагарина
- Ирина Дубцова
- Ханна
- Слава
- Номинация «Новые звёзды «Русского Радио»
- SHAMAN
- Марина Бриз
- IVAN
- Лана Свит
- MARK OVSKI
- Номинация «Лучший кавер»
- Моя Мишель — «Зима в сердце» (Ева Польна)
- Жан Милимеров — «Мадонна» (Александр Серов)
- Escape & Konfuz — «Не смотри» (Юлия Савичева)
- Гузель Хасанова — «Не плачь» (Татьяна Буланова)
- CHEBANOV — «Ночь» (Андрей Губин)
- Номинация «Музыкальный блогер»
- Катя Адушкина
- MIA BOYKA
- Хабиб
- Аня Покров
- Егор Шип
- Номинация «Коллаборация года»
- Loc-Dog & Лев Лещенко — «Мы будем жить»
- Джарахов & Стас Костюшкин — «Просто друг»
- Григорий Лепс & ЮрКисс & ВладиМир — «Как огонь и вода»
- Filatov & Karas vs Мумий Тролль — «Amore Море, Goodbye»
- Дима Билан & Zivert — «Это была любовь»
- Номинация «Звёзды танцпола»
- NYUSHA
- Niletto
- Zivert
- Артур Пирожков
- Мари Краймбрери
- Номинация «Лучший диджей»
- DJ GROOVE
- RUDENKO
- DJ Katya Guseva
- Filatov & Karas
- DJ TWINS PROJECT
- Номинация ФАН или ПРОФАН
- Ирина Дубцова
- Кирилл Туриченко
- Zivert
- Niletto
- Клава Кока
- SHAMAN
- Анна Плетнёва («Винтаж»)
- МакSим
- Мари Краймбрери
- TSOY
Напомним, что 11-я Русская музыкальная премия телеканала RU. TV состоится 28 мая 2022 года. Местом проведения мероприятия станет московский Crocus City Hall.