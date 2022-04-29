Манила, , 18:12 — REGNUM В результате тропического шторма «Меги» на Филиппинах погибли 214 человек, а общее число пострадавших приближается к 2,3 млн человек, сообщает 29 апреля Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Тайфун «Хаима» на Филиппинах innfrad.com

Ранее сообщалось о гибели 224 человек и 147 пропавших без вести.

Кроме того, свыше 69,7 тыс. человек продолжают оставаться в 200 эвакуационных центрах.

Штормом «Меги» повреждены 17,2 тыс. домов, а 2,3 тыс. строений полностью уничтожены.

В результате удара стихии на Филиппинах было зафиксировано 261 наводнение и 104 оползня, повреждены 309 дорог и 16 мостов. В 76 городах продолжаются перебои в электроснабжении.

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