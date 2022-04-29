Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд получила положительный результат теста на коронавирус, попав в растущий список заразившихся в последнее время представителей администрации США, сообщает 29 апреля Reuters.

Кейт Бедингфилд Цирк на SHOWTIME

27 апреля Бедингфилд общалась с президентом США Джо Байденом, но при этом, как сообщается, использовала респиратор N-95, а президент соблюдал дистанцию.

Отмечается, что полностью вакцинированная и получившая бустерные вакцины Бедингфилд испытывает только легкие симптомы и намерена продолжать работать из дома.

Напомним, на текущей неделе вице-президент Камала Харрис также получила положительный результат теста на коронавирус, а ранее инфекция была выявлена у её супруга Дугласа Эмхоффа.