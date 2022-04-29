Вена, , 18:09 — REGNUM 63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, занимающий пост главного тренера основного состава «Манчестер Юнайтед», возглавил сборную Австрии по футболу. Об этом 29 апреля сообщили на официальном сайте Австрийского футбольного союза.

По информации источника, Рангник вступит в новую должность в конце мая 2022 года. Контракт Ральфа со сборной Австрии рассчитан на два года, однако если национальной команде удастся пройти отбор на чемпионат Европы 2024 года, сотрудничество автоматически будет продлено еще на два года.

Ранее сообщалось, что после завершения сезона «Манчестер Юнайтед» возглавит наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг. Рангник же займет должность консультанта клуба.