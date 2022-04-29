Москва, , 18:09 — REGNUM О решении руководства Банка России снизить до 14% ключевую ставку сообщила 29 апреля по итогам заседания Совета директоров ЦБ председатель банка Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина в Государственной думе Duma.gov.ru

Эльвира Набиуллина «Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку на три процентных пункта до 14% годовых».

Она напомнила, что решение поднять ключевую ставку до 20% (28 февраля 2022 года) было принято в качестве антикризисной меры. Это было сделано «для ограничения рисков финансовой стабильности».

Однако ситуация изменилась, и с начала апреля эти риски перестали нарастать. Теперь с ключевой ставки можно снять «ту надбавку, которая была необходима для купирования этих рисков».

Она добавила, что «инфляционные тенденции» в России позволили «смягчить политику» ЦБ. По словам Набиуллиной, снижение ключевой ставки поможет «структурной перестройке экономики» без создания «проинфляционных рисков».

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