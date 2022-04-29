Москва, , 18:07 — REGNUM США применяли пытки по отношению к российскому лётчику Константину Ярошенко, осужденному якобы за попытку контрабанды наркотиков. Об этом он лично 29 апреля сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Летчик был похищен на территории Либерии. Сразу после этого к нему начали применять жестокие пытки, сообщил он в эфире ток-шоу.

«В отношении меня применяли пытки в Либерии. Это было самое тяжелое время – даже жить не хотелось. Проводили очень серьёзные брутальные пытки. Поломали кости, отбили внутренние органы, заковали в кандалы – не давали спать 24 часа в сутки, не давали пить», — сказал Ярошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Лётчик Ярошенко рассказал о бесчеловечном отношении к себе в США