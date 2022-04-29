Батуми, Грузия, , 18:05 — REGNUM 29-летний атакующий полузащитник Жано Ананидзе, более известный по выступлениям за московский «Спартак» и сборную Грузии по футболу, объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

Ананидзе покинул «Спартак» 22 января 2020 года и перешел в кипрский клуб «Анортосис» на правах свободного агента. Последние три месяца грузинский полузащитник выступал за батумское «Динамо».

В последний раз Жано Ананидзе выходил на поле 8 марта 2020 года в матче с «АЕКом» из Ларнаки. Тот матч завершился со счетом 3:0, а Ананидзе не смог отметиться результативными действиями.

В составе московского «Спартака» полузащитник принял участие в 122-х матчах в рамках чемпионата России, в которых отметился 12-ю забитыми мячами 17-ю результативными передачами.